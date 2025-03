Furlani Milan, l’indiscrezione angoscia i tifosi! C’entra Ibrahimovic, cosa succederà nell’incontro con Cardinale

Condividi via email

Furlani Milan, clamorosa indiscrezione: lotta intestina tra il CEO rossonero e Ibrahimovic, tutte le decisioni messe in standby

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan con Giorgio Furlani in America per incontrare Gerry Cardinale:

PAROLE – «Sfera Cardinale con Ibra e sfera Elliott con Furlani. Da quanto mi risulta, al momento i discorsi tecnici sono stati messi in stand-by: la scelta del ds, il mercato, il futuro allenatore. Perché al momento si deve decidere i rapporti di forza all’interno della società rossonera».