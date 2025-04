Furlani a Sky: «DS? Tre giorni fa ho detto una cosa. Conceicao fino a prova contraria è il nostro allenatore»

Furlani nel prepartita di Milan-Fiorentina, match in programma a San Siro alle ore 20:45, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, nel prepartita del match con la Fiorentina, valido per la 31esima giornata di Serie A, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport:

SUL DIRETTORE SPORTIVO – «Tre giorni fa ho detto non facciamo nomi, non è stata presa alcuna decisione, sul se e sul nome. Oggi siamo in un punto simile a quello di tre giorni fa, non c’è nessuna novità. Siamo focalizzati nel scegliere i ruoli giusti e le persone giuste, qualcuno che faccia bene al Milan. L’identikit è uno che ci faccia vincere».

IL DS E L’ALLENATORE SARANNO ITALIANI? – «L’importante è che sia una persona giusta e competente, chiaro che essendo nel campionato italiano è una cosa che sarà valutata attentamente».

ORGANIZZAZIONE ANCORA FURLANI, MONCADA, IBRA + IL DS? – «E’ ancora presto per parlare di questi dettagli».

CONCEICAO HA CHANCE? – «Sergio è il nostro allenatore, siamo focalizzati sul fare bene fino a fine stagione. Fino a prova contraria è lui il nostro mister»