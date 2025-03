Furlani Milan, agenda fitta per il CEO rossonero: incontri commerciali a Dubai e poi... Ultimissime

Condividi via email

Furlani Milan, il CEO rossonero sarà impegnato per due giorni a Dubai per impegni commerciali: al rientro i colloqui per il nuovo DS

Come riportato da Tuttosport, le prossime ore saranno molto movimentate in casa Milan. Giorgio Furlani, CEO del club, conta di chiudere due importanti questioni sul tavolo del club rossonero in vista della prossima stagione.

Il dirigente rossonero sarà a Dubai per due giorni per impegni commerciali del club. Al rientro i colloqui per il nuovo ds. Si entra nella fase calda.