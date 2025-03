Furlani Milan, Biasin non ha dubbi: spunta il consiglio del giornalista sul nuovo Direttore Sportivo

Furlani Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha consigliato Igli Tare ai rossoneri come nuovo Direttore Sportivo

Ospite al podcast Aria Fritta, Fabrizio Biasin ha dichiarato:

PAROLE – «Caos Milan? Si può semplificare solo in un modo: che la dirigenza del Milan sceglie di fare un passo indietro rispetto agli errori commessi l’estate scorsa e fa le cose con un minimo di semplicità. Cioè: prende un direttore sportivo, e gli fa fare il direttore sportivo. Sceglie un allenatore, bravo, e gli da la possibilità di lavorare bene. L’una e l’altra figura devono essere italiani, perché con un allenatore italiano bravo, e ve lo dico già, Allegri ce lo metterei assolutamente, un direttore sportivo bravo. Io avrei scelto Tare, ma mi sa che vanno su Paratici. Il Milan, con questo tipo di soluzione verticale può ricominciare a fare quello che ha sempre fatto, cioè belle cose. Se invece va avanti la soluzione orizzontale, cioè decidiamo tutti assieme, non si va da nessuna parte. Se fanno questa cosa qua, fanno una cosa intelligente. Perché Allegri conosce la Serie A, meglio di tutti, ed è uno che sa navigare in qualunque tipo di mare. Se prendono un bravo direttore sportivo, fanno una cosa intelligente. Però il direttore sportivo deve avere la libertà di fare il direttore sportivo, perché se tu prendi il direttore sportivo e poi gli dici “Guarda, non puoi fare questo, scegliere quell’altro, etc”, allora torni all’origine. Se invece prendi un allenatore, Allegri, ed un bel direttore sportivo, per me meglio Tare, ma se volete metteteci Paratici, e gli fare fare il loro mestiere, il Milan torna a fare quello che ha sempre fatto».