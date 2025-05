Furlani, messaggio ai tifosi del Milan: «Che non si creda il contrario»

Furlani nel prepartita di Milan-Monza ha mandato un messaggio ai tifosi rossoneri che hanno dato vita ad un’aspra contestazione

Giorgio Furlani, nel prepartita di Milan-Monza, ha risposto così alla domanda sulla contestazione della tifoseria rossonera. Le parole:

CONTESTAZIONE – «C’è delusione rammarico, rabbia e frustrazione tra i nostri tifosi, sentimenti che abbiamo anche noi, che non si creda il contrario. Da settimana prossima, da domani, iniziamo a organizzare la stagione. Non c’è un motivo solo per cui è andata così, la stagione prossima non può andare così».