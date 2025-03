Furlani a DAZN: «Non c’è nessun caso cambio allenatore, stagione insufficiente. Litigio con Ibrahimovic? Dico questo»

Condividi via email

Furlani a DAZN. Le dichiarazioni del dirigente del Milan a pochi minuti dall’inizio della partita del campionato di Serie A contro la Lazio

A pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro la Lazio Giorgio Furlani ha dichiarato:

IL BILANCIO DELLA STAGIONE – «A inizio della stagione le aspettative erano alte: fino ad ora il bilancio è insufficiente nonostante la vittoria della Supercoppa. Dobbiamo finire la stagione con onore a partire da questa sera».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Quando i risultati sono così al di sotto delle aspettative ci sono molti colpevoli, me compreso. La delusione che hanno i tifosi è la stessa nostra: dobbiamo guardare avanti e iniziare a far bene a partire da questa sera».

NUOVO DIRETTORE SPORTIVO – «Dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati sportivi. In questo momento non è stata presa nessuna decisione su questa figura, vogliamo tornare ai massimi livelli».

AMBIENTE A CASA MILAN – «Siamo delusi ma uniti. Non c’è nessun caso sul cambio d’allenatore e nessun caso tra Furlani e Ibrahimovic. Dobbiamo partire a fare bene da stasera».