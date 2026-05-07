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Il Milan si interroga: bilancio in rosso, Furlani pronto a correre ai ripari. Lo scenario
Il Milan dovrà cedere uno dei propri pezzi pregiati per non vedere il segno meno sul bilancio che si chiuderà il prossimo 30 giugno
L’analisi di Andrea Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport dipinge un quadro inquietante per il futuro rossonero. Senza i ricavi della Champions League, il bilancio del club rischia un passivo pesante, costringendo la proprietà a scelte drastiche. Per evitare il rosso, il Milan potrebbe essere obbligato a cedere i propri “pezzi pregiati” entro il 30 giugno: tra i nomi caldi figurano Pavlović, molto richiesto in Premier League, e Adrien Rabiot, il cui destino appare legato a quello di Allegri.
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Milan e i sacrifici necessari: addio ai big?
La strategia per risanare i conti prevederebbe un drastico calo del monte ingaggi:
- Pezzi da novanta: A rischio cessione i top come Leão, Pulisic e Maignan.
- Investimenti recenti: Possibile addio anche per chi è costato molto, come Nkunku, Giménez, Fofana e Jashari.
- Divario con l’Inter: Un Milan ridimensionato aumenterebbe il gap con i nerazzurri, freschi vincitori dello scudetto numero 21.