Fuorigioco Chukwueze, Pioli non ci sta: «Difficile giudicare se non c’è coerenza». L’opinione del tecnico dopo Sassuolo Milan

Farà discutere il doppio fuorigioco millimetrico che per ben due occasioni ha annullato a Samuel Chukwueze la gioia del gol in Sassuolo Milan. Riguardo queste decisioni arbitrali si è espresso Stefano Pioli in conferenza stampa.

FUORIGIOCO CHUKWUEZE – «Per me è difficile giudicare quando dentro l’arbitraggio non c’è coerenza, il fuorigioco se è così per tutti va accettato, se la maglietta è in fuorigioco e lo fischiano per gli altri va accettato».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI POST SASSUOLO MILAN.