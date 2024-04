Conferenza stampa Pioli post Sassuolo Milan: le dichiarazioni del tecnico dopo il match della 32ª giornata di Serie A 2023/24

Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Sassuolo Milan.

REAZIONE NON SCONTATA – «Non scontata per me che conosco i giocatori. Il doppio svantaggio ha cambiato la partita e lì abbiamo commessi degli errori, poi la partita l’abbiamo fatta come dovevamo farla, cioè creando tantissimo e segnando poco rispetto a quanto creato. Questo è positivo perché abbiamo giocato tanto ma poi se concretizzi poco il tanto lavoro viene buttato via. Possiamo fare meglio e dovremo fare meglio tante cose nelle prossime partite».

SODDISFATTO DEL PUNTO – «Il Sassuolo aveva delle grandissime motivazioni, una voglia di fare risultato incredibile, ha avuto tutta la settimana per preparare la gara. Ci aspettavamo un Sassuolo così. Noi vogliamo sempre vincere e per questo momento, per come si era messa la sfida, il pari può essere anche un risultato positivo che ci mantiene 5 punti di distacco sulla Juve, però nelle prossime partite, pur non avendo snobbato questa gara, la nostra testa e la nostra ambizione sono sulle prossime partite».

LEAO – «Il problema di Rafa è che purtroppo non è uscito stanco giovedì, è che non è entrato dentro la partita. Abbiamo tutti i dati, sanno quali sono le loro medie di prestazione. Rafa aveva bisogno di giocare, lui e Theo non hanno problemi nel recupero, ma stanno bene. È assolutamente positivo il fatto che abbiano giocato».

EUROPA LEAGUE UNICO OBIETTIVO – «Credo però sia importante anche arrivare secondi in campionato. Entrare per il quarto anno concusecutivo in Champions è grande continuità. Oggi abbiamo giocato per vincere. Poi alla fine della sfida abbiamo parlato della Roma. Lo scrivete da tanto tempo, è da due mesi che mi chiedete della Roma, del derby, ma la squadra sa. Lavoriamo per questo e la squadra sa che le prossime partite peseranno sulla stagione. All’andata non abbiamo giocato al 100%, se al ritorno giocheremo al 100% abbiamo le possibilità di dire la nostra».

OKAFOR – «È un giocatore forte, può essere una seconda punta, un esterno sinistro, ogni tanto anche una prima punta per la profondità che ti dà. È un giocatore forte che sta facendo bene».

COSA PORTA VIA DI BUONO – «Il carattere, la voglia di non perdere una partita che si era complicata, e la voglia di attaccare creando tantissime occasioni. Quando la differenza tra il creare e il subire è così evidente vuol dire che le decisioni sul campo sono state buone. Nelle prossime partite dovremo però fare di più e io ci credo».

CONTROPIEDE FALLITO DAL SASSUOLO – «Se il Sassuolo faceva il 4-1 avrebbe concretizzato il 100% delle occasioni create, che ci sta. Se noi facevamo tutte le occasioni però facevamo 12 gol. È stata la partita dove abbiamo creato di più. La mentalità c’è stata, poi dentro la prestazione dobbiamo crescere».

FUORIGIOCO CHUKWUEZE – «Per me è difficile giudicare quando dentro l’arbitraggio non c’è coerenza, il fuorigioco se è così per tutti va accettato, se la maglietta è in fuorigioco e lo fischiano per gli altri va accettato».