Fullkrug Milan, riscatto più lontano? Matteo Moretto chiarisce le intenzioni dei rossoneri sull’attaccante

Fullkrug Milan, il riscatto dell’attaccante tedesco sempre più lontano! Matteo Moretto chiarisce le intenzioni dei rossoneri alla scadenza del prestito

Il futuro di Niclas Fullkrug al Milan appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, le possibilità di vedere l’attaccante tedesco ancora in rossonero nella prossima stagione sono molto ridotte.

Moretto ha fatto il punto sulla situazione: «Uno dei temi è certamente il futuro di Fullkrug in rossonero. A gennaio vi avevo detto che, per una questione di età e di costo dell’operazione, il riscatto sarebbe stato difficile e questa linea ve la confermo anche ora. Mi dicono che ci sono pochissime chance di vedere anche il prossimo anno Fullkrug con la maglia del Milan».

Riscatto in dubbio nonostante il costo contenuto

Il diritto di riscatto fissato per 5 milioni di euro non rappresenta un ostacolo economico particolarmente elevato per il club rossonero. Tuttavia, la valutazione complessiva sull’investimento non sembra convincere la dirigenza, che starebbe orientandosi verso altre soluzioni per rinforzare l’attacco.

Moretto ha aggiunto: «Il prezzo del riscatto è di 5 milioni, dunque non così oneroso, ma il Milan sarebbe già alla ricerca di un altro centravanti fisico. Fullkrug rientrerebbe così al West Ham».

Rendimento sotto le aspettative

A pesare sulla decisione è soprattutto il rendimento in campo del centravanti, che non ha soddisfatto pienamente le aspettative dello staff tecnico e della società. Il Milan è quindi già al lavoro per individuare un nuovo profilo offensivo, più funzionale alle esigenze della squadra.

Salvo sorprese, dunque, il futuro di Fullkrug sembra destinato a essere lontano da Milanello, con il ritorno al West Ham sempre più probabile al termine della stagione.

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