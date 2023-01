Frosinone, Turati: il tifoso neroazzurro con idoli nel Milan. Il portiere del Frosinone è legato anche al club rossonero

Il portiere del Frosinone, Turati, è uno dei motivi per cui la squadra si trova salda al primo posto in classifica. Calciomercato.com spiega che il giocatore è tifoso neroazzurro, ma i suoi idolo sono tutti rossoneri.

I suoi tre portieri di riferimento sono Donnarumma, Maignan e Courtois. Il primo, in particolare, è di grande ispirazione per Turati, che ha spiegato di non vedere l’ora di conoscerlo, magari in Nazionale.