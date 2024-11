Frendrup Milan, il centrocampista del Genoa non esce dai radar! Può arrivare perchè... Ultimissime

Frendrup Milan, Ibrahimovic continua a seguire il centrocampista del Genoa per gennaio: è l’alternativa a Belahyane

Come riportato da Tuttosport, se è vero che per il calciomercato Milan Belahyane del Verona rappresenta la prima scelta per gennaio a centrocampo, con la valutazione degli scaligeri che si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro, è altrettanto vero che resistono sul taccuino di Ibrahimovic due importanti alternative.

Nonostante siano operazioni più costose, i nomi di Morten Frendrup, danese del Genoa, e Johnny Cardoso, americano del Betis, restano opzioni vive.