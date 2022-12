Francia, Theo Hernandez aspetta Messi: la prova della verità

La finale tra Francia e Argentina sarà anche il duello sulla fascia sinistra tra il rossonero Theo Hernandez e Leo Messi

Una finale dei Mondiali coincide con tanti campioni e duelli epici in campo. In quella di oggi tra Francia e Argentina uno di questi avverrà sulla zona sinistra, dove Theo Hernandez avrà l’arduo compiti di limitare uno scatenato Lionel Messi.

Come riporta Tuttosport, il terzino del Milan è da diversi mesi tra i migliori (se non il migliore) nel suo ruolo e ha tutte le carte in regola per uscirne da protagonista. Certamente avrà studiato l’azione del 3-0 della Selecion contro la Croazia, dove il 10 manda al bar Gvardiol con un paio di finte nella zona di sua competenza.