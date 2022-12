Francia, problemi fisici per Theo Hernandez: salta l’allenamento

Theo Hernandez ha saltato l’allenamento di oggi della Francia in vista della finale dei mondiali contro l’Argentina

Niente allenamento con la Francia per Theo Hernandez. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il terzino del Milan non era presente alla sessione di oggi della squadra di Didier Deschamps per via di un problema al ginocchio.

Assieme a lui out anche Varane, Coman e Konatè per influenza e Tchouameni per un problema all’anca.