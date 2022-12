Francia Marocco, probabili formazioni: c’è Ziyech. Il marocchino sarà schierato anche nella semifinale contro la Francia

Francia e Marocco si sfidano per un posto in finale di Mondiale. Regragui sembra abbia un’idea chiara di chi voglia schierare in campo.

Nella probabile formazione del Marocco, presente Ziyech, il grande obiettivo di mercato del Milan.