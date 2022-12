Francia Marocco, pagelle di Giroud: «Notte di fatica e sacrificio»

Olivier Giroud è sceso in campo nella vittoria della Francia contro il Marocco nella semifinale dei mondiali. Ecco le sue pagelle

Olivier Giroud ha giocato con la Francia nella semifinale dei Mondiali in Qatar contro il Marocco. La gara è terminata 2-0 per i transalpini, con l’attaccante del Milan che è rimasto in campo per tutta la durata del match. Ecco le sue pagelle secondo i quotidiani sportivi.

Gazzetta dello Sport – 6: «Prende un gran palo e poi fallisce una conclusione più semplice. Il suo contributo, però, non manca mai. Notte di fatica e di sacrificio, per la gloria ripassi domenica.»

Quotidiano Sportivo – 5,5: «Stavolta le polveri sono bagnate. Un palo, un’occasione colossale (palla fuori). La risolvono i compagni.»

Tuttosport – 6: «Sfiora il 2-0 al 17’. Conclusione potentissima sul palo, ma questa volta non va.»