Francia: Kalulu convocato per le Olimpiadi di Tokyo

Il difensore rossonero Pierre Kalulu è stato convocato dalla Francia per le Olimpiadi di Tokyo 2021

La Nazionale francese ha diramato tramite i propri profili social la lista dei giocatori convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Tra i vari nomi compare pure quello del rossonero Pierre Kalulu.

Una vetrina importante per il giovane ex Lione, giocatore su cui il Milan ha intenzione di puntare anche per la prossima stagione. Di seguito l’elenco completo: