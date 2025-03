Francia Croazia, Deschamps rilancia Theo Hernandez? Cosa filtra sul terzino. E Maignan...

Francia Croazia, Didier Deschamps è intenzionato a rilanciare dal primo minuto Theo Hernandez: conferma per Mike Maignan

Come riferito da RMC Sport, Didier Deschamps, CT della Francia, ha preso una decisione precisa in vista della gara di questa sera in Nations League contro la Croazia in merito ai due calciatori del Milan, Theo Hernandez e Mike Maignan.

Didier Deschamps confermerà tra i pali Mike Maignan che pochi giorni fa ha parato un rigore nel match giocato in Croazia, mentre come terzino sinistro dovrebbe rivedersi Theo Hernandez, rimasto in panchina per 90 minuti nel match di andata.