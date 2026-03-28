Francia Colombia, Deschamps pensa al turnover: riposano Rabiot e Maignan? Le ultime

Francia Colombia, Deschamps rivoluziona la formazione a Washington dopo il successo sul Brasile

Dopo la vittoria per 2-1 nell’amichevole di lusso contro il Brasile, il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha annunciato una gestione radicale delle forze in vista del prossimo test contro la Colombia. La strategia è chiara: cambiare l’intera formazione titolare della nazionale francese. Di conseguenza, i rossoneri Mike Maignan e Adrien Rabiot, rimasti in campo per l’intera durata del match contro i verdeoro, sono destinati a partire dalla panchina nella sfida che si disputerà a Washington.

Francia Colombia, le scelte di formazione: spazio a Kalulu e Thuram

Secondo quanto riportato da Le Parisien, le rotazioni saranno massicce in ogni reparto. Tra i pali ci sarà Samba, protetto da una linea difensiva inedita composta da Kalulu, Lacroix, Lucas Hernandez e Digne. In mezzo al campo dovrebbero trovare spazio dall’inizio Kanté e uno tra Camavinga e Zaïre-Emery, con il primo attualmente favorito per una maglia da titolare.

Sulla trequarti, Deschamps punterà su Akliouche e Cherki, mentre rimane il dubbio legato a Doué per un fastidio alla schiena. In attacco, il ballottaggio per il ruolo di centravanti vede Thuram in netto vantaggio su Kolo Muani. Come confermato dal CT: «Nell’altro test contro la Colombia cambierò tutta la formazione della mia nazionale».