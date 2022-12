Francia, botta al ginocchio per Theo Hernandez: ma in finale ci sarà

Ieri Theo Hernandez ha saltato l’allenamento con la Francia per una botta al ginocchio. Le ultime sulle sue condizioni

Giornata di vigilia della finale dei Mondiali tra Argentina e Francia. Nei transalpini piccola emergenza di formazione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la difesa è decimata da un virus influenzale che ha colpito Varane e Konatè, oltre a Coman.

Tra gli acciaccati c’è anche Theo Hernandez, che ha saltato l’allenamento di ieri per una botta al ginocchio. Nulla di allarmante per il terzino del Milan, che al massimo stringerà i denti per essere presente nel match decisivo.