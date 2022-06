Formazioni ufficiali Polonia Belgio: Saelemaekers in panchina

Sono in campo Polonia contro Belgio nel match valido per la quarta giornata di Nations League. Salemaekers in panchina

Sono in campo Polonia contro Belgio nel match valido per la quarta giornata di Nations League. Alexis Salemaekers parte in panchina così come l’obiettivo di mercato Charles De Ketelaere.

POLONIA (4-4-1-1): Sczcesny; Cash, Wieteska, Glik, Kiwior; Szymanski, Linetty, Zurkowksi, Zalewski; Zielinski; Lewandowski.

BELGIO (3-4-3): Mignolet; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Batshuayi, E. Hazard.