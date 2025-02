Formazioni ufficiali Pianese Milan Futuro: le scelte di Bonera, che ha accolto in settimana Tassotti nello staff tecnico

Alle 15:00 scende in campo il Milan Futuro di Daniele Bonera, sul campo della Pianese. In settimana ufficializzato l’ingresso nello staff tecnico rossonero di Mauro Tassotti. Sfida valida per il campionato del girone B di Serie C. Queste le formazioni ufficiali:

PIANESE (3-5-2): P. Boer, L. Da Pozzo, L. Simeoni, G. Mignani, F. Mastropietro, L. Ercolani, S. Nicoli, G. Indragoli, L. Bacchin, F. Proietto, L. Masetti All: Formisano Alessandro Vittorio



MILAN FUTURO (3-4-2-1): Raveyre; Coubis, Camporese, Minotti; Quirini, Branca, Vos, Bozzolan; Omoregbe, Fall; Magrassi. A disp.: Nava, Pittarella, Hodzic, Malaspina, Alesi, D’Alessio, Sia, Turco, Zukic, Nissen. All. Daniele Bonera