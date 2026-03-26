Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord, le scelte del ct Gattuso per il playoff

Formazioni ufficiali Italia Irlanda del Nord, le scelte del ct Gattuso per il match valido per la semifinale playoff di qualificazione al Mondiale

Sono state ufficializzate le formazioni di Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei play-off di qualificazione ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso non cambia e si affida alle certezze: confermato il 3-5-2 con Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, titolare dal primo minuto e la coppia offensiva composta da Moise Kean e Mateo Retegui.

La sfida, in programma allo stadio di Bergamo, rappresenta un crocevia fondamentale per il futuro della Nazionale italiana. In caso di vittoria, gli Azzurri affronteranno martedì 31 marzo la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina per conquistare il pass per il Mondiale 2026.

In caso di sconfitta, invece, l’Italia sarebbe comunque impegnata il 31 marzo in un’amichevole contro una delle altre semifinaliste eliminate, con una trasferta prevista a Cardiff o Zenica.

Una partita decisiva per la squadra di Gattuso, chiamata a dare risposte importanti in una delle sfide più delicate degli ultimi anni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (3-5-2) – Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Palestra, Spinazzola, Buongiorno, Gatti, Scalvini, Pisilli, Cristante, Frattesi, Raspadori, Pio Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Irlanda del Nord (5-4-1) – P.Charles; Devlin, Hume, McNair, McConville, Spencer; S.Charles, Galbraith, Devenny; Price; Donley. A disposizione: Peacock-Farrell, Hazard, Toal, Atcheson, Brown, Lyons, Saville, Marshall, Kelly, Smyth, Reid, Magennis. Commissario tecnico: Michael O’Neill.