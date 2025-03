Condividi via email

Formazioni ufficiali Croazia Francia: le scelte su Maignan e Theo Hernandez. Segui le ultimissime sul club rossonero

Ecco le formazioni ufficiali Croazia Francia. Per quanto riguarda il Milan: in campo da titolare Maignan e inizio dalla panchina per Theo Hernandez.

Le formazioni ufficiali:

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiola; Modric, Kovacic; Kramaric, Baturina, Perisic; Budimir. A disp.: Kotarski, Ivusic, Pongracic, Moro, Vlasic, Pasalic, Fruk, Jakic, Sosa, Ivanovic, Sucic, Juranovic. All. Dalic

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Digne; Guendouzi, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé; Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Samba, Chevalier, Pavard, Upamecano, Camavinga, D. Doué, Olise, Koné, Zaire-Emery, Barcola, Clauss, Theo Hernandez. All. Deschamps