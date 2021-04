Formazioni Milan Genoa, Pioli scioglie gli ultimi due dubbi

Formazioni Milan Genoa, Pioli e Ballardini stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della gara di domani a San Siro

FORMAZIONI MILAN GENOA – Pioli e Ballardini stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della gara di domani a San Siro. Il tecnico rossonero è pronto a lanciare Kalulu e non Diogo Dalot sulla destra, in attesa del rientro di Calabria. Davanti Leao al posto di Ibra.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2) – Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Melegoni, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. All.: Ballardini.