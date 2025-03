Fonseca Milan, il portoghese ha parlato della squalifica di nove mesi: le parole! Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan, a Canal + dopo la sfida di Europa League del suo Lione.

PAROLE – “Voglio restare concentrato sulla partita di stasera, ma sento una grande ingiustizia riguardo alla decisione presa ieri. Voglio chiarire che non ho mai toccato l’arbitro e non ho mai avuto alcuna intenzione di essere aggressivo. La cosa più importante per me è il supporto del mio club e di questo incredibile gruppo. Dobbiamo mantenere la calma per la partita cruciale di stasera

Sono pronto a continuare a lavorare nonostante questa lunga sospensione. Dobbiamo trovare soluzioni insieme e organizzare la squadra nel miglior modo possibile per preparare le partite“.