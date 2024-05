Fonseca Milan, mossa a sorpresa del tecnico: FRENATA improvvisa col Marsiglia, cosa succede adesso. Le ultime

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda la panchina del Milan. Se Conceicao è diventata in queste settimane l’opzione numero uno, il Diavolo non ha ancora del tutto abbandonato la pista che porta a Fonseca.

A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che oggi in edicola spiega come dal canto suo il portoghese non ha ancora accettato definitivamente l’intrigante proposta del Marsiglia perchè aspetta che il Milan prenda una decisione definitiva. Se dovesse arrivare una nuova chiamata il tecnico certamente la prenderebbe in forte considerazione.