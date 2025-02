Fonseca Milan, aumentano i rimpianti? Un dato in particolare inchioda Conceicao. Statistica da brividi

Fonseca Milan, la media punti in campionato di Sergio Conceicao fa aumentare i rimpianti: la statistica inchioda l’ex allenatore del Porto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, un dato su Sergio Conceicao fa aumentare in casa Milan i rimpianti per aver esonerato Paulo Fonseca a fine dicembre.

Fine della corsa per Conceição, non sappiamo se a stretto giro di posta o se al 30 giugno, ma il suo futuro sembra scritto, arrivederci e grazie (per la Supercoppa). La media punti piange: 1,56 in 9 giornate di Serie A. Fonseca aveva fatto meglio (1,59 in 17).