Fonseca commenta il periodo al Milan, legato anche alla sua squalifica: le dichiarazioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca, intervistato da L’Equipe, sulla sua squalifica e, soprattutto, sul periodo nella panchina del Milan,

PAROLE – “In quel momento della partita c’era una forte tensione, avevo appena ricevuto un cartellino rosso perché avevo contestato un fallo. Perché ho avuto una reazione così forte? Confesso che non mi piaceva il modo in cui l’arbitro stava dirigendo la partita. Tra il Milan e il Lione, non ho avuto un momento di pausa. E non potete immaginare la pressione che comporta allenare il Milan. Forse avrei dovuto fare una pausa, ma non voglio cercare scuse”.