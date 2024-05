Fonseca Milan, dopo il Lille è il turno del Marsiglia: nuovo INCONTRO in agenda. Le ULTIME

Fonseca Milan, dopo il Lille è il turno del Marsiglia: nuovo INCONTRO in programma. Le ULTIME sul suo futuro

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Fonseca, allenatore in scadenza di contratto con il Lille e che piace moltissimo al Milan per sostituire Pioli nelle prossime settimane.

Secondo quanto riportato dal quotidiano il portoghese dopo aver incontrato nei giorni scorsi il Lille oggi farà altrettanto con il Marsiglia, altro club in corsa: l’OM avrebbe pronto un progetto triennale con carta bianca in sede decisionale e un ingaggio da 3,5 milioni a stagione. Il tutto però senza le coppe europee, un aspetto non di poco conto.