Fonseca Milan, Calamai bacchetta Ibrahimovic: sullo svedese l’ha detto veramente!

Fonseca Milan, Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato la scelta del club rossonero di esonerare il portoghese

Dalle colonne di TMW, Luca Calamai, noto giornalista, ha commentato così l’esonero di Paulo Fonseca da parte del Milan:

PAROLE – «Fischi, cori, l’invito a Cardinale ad andarsene. L’ira del popolo rossonero non risparmia nessuno. Il pareggio contro la Roma non fa altro che gettare altra benzina sul fuoco di una contestazione che dura da tempo. Dopo tanto temporeggiare la dirigenza del Diavolo è arrivata ad una decisione. Fonseca non è più l’allenatore del Milan. Non è stata una scelta estiva giusta. Un errore del quale Ibra magari dovrà rendere conto».