Fonseca Milan: no ad Allegri, Sarri o Pioli bis. L’allenatore NON ANDRA’ VIA: la situazione verso le prossime partite

Il Milan ha deciso di non mandare via Fonseca. A riferirlo è Monica Colombo a calciomercato.it.

L’ANNUNCIO – «Allegri o Sarri se Fonseca fa male nelle prossime tre partite? Assolutamente no, non ce lo vedo il Milan a mettere a libro paga un terzo allenatore, peraltro con personalità così forti cui il club ha dimostrato di essere allergico. Lo escludo proprio. Per come si è mosso il Milan finora, penso che prima di un avvicendamento in panchina ce ne passi di tempo. Faccio fatica a credere che dopo 4 partite possa essere accantonato Fonseca e ancora più fatica a pensare a un ritorno di Pioli, visto anche come si sono lasciati».