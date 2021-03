Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina e dopo la sconfitta con il Milan

«La squadra ha sofferto più di quello che vogliamo, è la verità. Dobbiamo però capire una cosa, quella che è l’organizzazione della squadra. Quante volte il Milan ha creato situazioni pericolose per la loro organizzazione offensiva? La squadra è stata molto equilibrata, il problema è che noi ci creiamo i problemi da soli. Non si tratta di organizzazione difensiva: ci sono errori, perdiamo palloni, errori nella fase iniziale di costruzione. Errori che ci sono stati anche in altre partita. Contro il Milan abbiamo sbagliato, non si può sbagliare così, ma non è un problema di organizzazione difensiva e non della difesa, ma anche offensivo».