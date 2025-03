Fonseca, espulsione clamorosa in Lione Brest! Testa a testa con l’arbitro, cosa è successo – FOTO

Fonseca, l’attuale tecnico del Lione ed ex Milan si è reso protagonista di un gesto clamoroso nei confronti dell’arbitro: rosso per il portoghese

Clamorosa espulsione rimediata da Paulo Fonseca in Lione-Brest. Ecco la ricostruzione dell’episodio:

Il tecnico del Lione, ex Milan e Roma, si è rivolto all’indirizzo di Millot per protestare e l’arbitro ha sventolato il cartellino rosso in faccia al portoghese, che era già stato ammonito nel primo tempo per proteste. Fonseca, a quel punto, ha perso il controllo ed è andato a muso duro con l’arbitro.