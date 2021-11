Fondazione Milan: il progetto a Rio de Janeiro e come sostenerlo

6 progetti dei partner di Fondazione Milan,che utilizzano lo sport come strumento per il cambiamento: ecco come sostenerli

Progetto in Brasile. il progetto ‘From Milan To The World’ sostenuto da Fondazione Milan, si sposta a Rio de Janeiro si sposta a Rio de Janeiro a sostegno di Gol de Letra, un’organizzazione che da 21 anni aiuta i bambini nelle periferie di Rio e São Paulo attraverso l’istruzione, lo sport e l’arte.

COME PARTECIPARE – Per partecipare bisogna andare sul sito https://www.fondazionemilan.org/contest, votare il progetto preferito, farsi un selfie con il nuovo Away Kit 21/22 e condividerlo, fare una donazione a sostegno del programma Sport for Change.

A COSA SERVE IL VOTO – Con il voto si può sostenere uno dei 6 progetti dei partner di Fondazione Milan,

che utilizzano lo sport come strumento per il cambiamento.In questi progetti, le caratteristiche comuni sono rispetto, coraggio e voglia di migliorare la propria condizione, fondamentali per lo sviluppo dei giovani che sono parte delle loro comunità.