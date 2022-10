Fondazione Milan for Peace, Hartvig: «Orgogliosi di questo»

Martedì si è tenuto lo speciale torneo di padel “Fondazione Milan for Peace” . Ecco le parole di Ronni Hartvig a Milan Tv

Martedì si è tenuto lo speciale torneo di padel “Fondazione Milan for Peace” . Ecco le parole di Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer Betsson Group, a Milan Tv:

«Fondazione Milan si è sempre distinta per la qualità delle sue iniziative e per il supporto che i loro progetti regalano alle persone che hanno bisogno di aiuto. La presenza di leggende milaniste che hanno fatto la storia del calcio e che hanno ispirato milioni di sportivi e di fan con i loro comportamenti, ci rende ancora più orgogliosi di far parte di questa iniziativa. Siamo qui oggi per diffondere un messaggio di speranza e pace all’insegna dello sport»