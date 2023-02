Fondazione Milan compie 20 anni: le parole di Baresi. I ricordi e i progetti nella parole dell’ex calciatore rossonero

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, edizione Milano, Franco Baresi ha parlato di Fondazione Milan e del suo ventesimo anniversario, che cade oggi.

Ecco le sue parole: «Ci sono esperienze e viaggi che mi hanno arricchito in termini personali. In Libano, per esempio, dove siamo stati in una struttura che accoglieva profughi siriani. O in Kenya, un’altra esperienza incredibile, dove siamo stati a promuovere attraverso lo sport l’inclusione e l’aggregazione. E poi le attività di raccolta e smistamento di cibo durante il Covid. E infine le glorie, la squadra delle leggende rossonere che ha esordito nel 2008 a fianco di Stefano Borgonovo per raccogliere fondi contro la Sla. I giocatori sanno che portare in giro per il mondo il marchio di Fondazione Milan è un privilegio. A Teheran c’erano 70 mila spettatori, a Londra pure, a Buenos Aires 40 mila. E infine mi faccia citare i tornei di golf organizzati da Daniele Massaro sempre con la Fondazione»