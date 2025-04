Fofana, lo score personale dopo Udinese Milan: mai così bene in carriera

Condividi via email

Fofana, arriva il record personale in Udinese-Milan! Mai così bene in carriera il centrocampista rossonero

Anche Youssouf Fofana ha contribuito allo 0-4 del Milan in casa dell’Udinese. Con l’assist realizzato ieri nel match andato in scena al Blu Energy Stadium alle ore 20:45, il centrocampista ha toccato quota 5 in questa Serie A.

Il francese ha così stabilito il proprio record personale di passaggi vincenti in una singola stagione. Con la maglia del Monaco nel 2021/2022 e nel 2023/2024 si era fermato solamente a 4.