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Fofana a DAZN: «Pavlovic in allenamento tira dappertutto. Esultanza? Un misto tra Leao e Pulisic»

Avatar di Stefano Cori

Published

2 ore ago

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Fofana

Fofana nel post partita di Milan Torino, gara giocata alle ore 18:00, è intervenuto ai microfoni di DAZN

Al termine di Milan-Torino, match andato in scena a San Siro, ai microfoni di DAZN è intervenuto Youssouf Fofana. Queste le sue dichiarazioni:

IL SECONDO TEMPO «Dopo il primo tempo abbiamo capito che non eravamo stati veramente aggressivi in zona offensiva, quindi siamo tornati con più voglia e abbiamo fatto due gol».

IL GOL DI PAVLOVIC «Lui (Pavlovic n.d.r.) all’inizio dell’allenamento tira dappertutto».

L’ESULTANZA «Esultanza un misto tra Rafa e Pulisic l’ho dedicata a loro, anzi non è tipo un dedicato, però magari faccio più gol».

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