Fofana Milan, a gennaio c’era questa opzione: ecco cosa succedeva! Segui le ultimissime sul club rossonero

Importante retroscena sul calciomercato Milan di gennaio svelato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin.

Fofana ha giocato sempre in un ruolo non completamente suo. Il Milan ha pensato a lungo alla possibilità di prendere un mediano difensivo, per usare Fofana e Reijnders da mezze ali, poi è passato oltre e ha scelto altro. Fofana si è adattato e ha fatto il mediano.