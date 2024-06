Fofana Milan primissimo obiettivo a centrocampo: si può chiudere per questa CIFRA. Le ultime

Fofana Milan primissimo obiettivo per rinforzare il centrocampo: si può chiudere per questa CIFRA. Le ultime

Il calciomercato Milan non smette di pensare a Youssouf Fofana per rinforzare la propria mediana. Il centrocampista del Monaco fa gola a diverse big ma i rossoneri sono determinati ad andare fino in fondo.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport il francese potrebbe lasciare il Principato di fronte ad un’offerta da 25-30 milioni di euro. Il Diavolo è al lavoro.