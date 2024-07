Fofana Milan: CI SIAMO! Rossoneri pronti a chiudere, le cifre

Il Milan è pronto a chiudere il colpo Fofana, il secondo dopo Morata. Cifre e dettagli dell’accordo con il Monaco

Dopo Alvaro Morata, il Milan è pronto a piazzare il secondo colpo in entrata di questa sessione di calciomercato estivo. Si tratta di Youssouf Fofana.

Come riportato da Nicolò Shira accordo in chiusura per una cifra di 15/16 milioni di euro più qualche bonus (si arriva a 18), ci siamo. L’accordo con il giocatore c’è da tempo: 3 milioni l’anno per 4 anni,