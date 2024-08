Fofana Milan: la big di Premier fa sul SERIO per il centrocampista, primi CONTATTI con il Monaco

Quella per Fofana al Milan continua ad essere una vera e propria telenovela di mercato. La big di Premier League ostacola i rossoneri

Secondo quanto riferisce SkySports in Inghlterra, il Manchester United, sempre alla ricerca di un centrocampista, ha avviato i primi contatti con il Monaco. I Red Devils stanno valutando anche altre opzioni oltre al francese come per esempio Richard Rios, Sander Berge, Martin Zubimendi e Sofyan Amrabat.