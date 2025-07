Fofana e le sue dichiarazioni a Milan Tv direttamente dal primo allenamento a Milanello. Segui le ultimissime sui rossoneri

La prima, dinamica giornata della stagione 2025/2026 del Milan si è conclusa a Milanello, lasciando un’onda di fervore e rinnovate speranze. Dopo una mattinata intensa, culminata con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico livornese tornato sulla panchina rossonera, il pomeriggio ha visto una sessione di allenamento a porte aperte, seguita con passione da circa 2000 tifosi del Diavolo. A coronare questa giornata inaugurale è stato il centrocampista francese Youssouf Fofana, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV direttamente dal bordocampo.

La massiccia affluenza di sostenitori a Milanello è un chiaro segnale della ritrovata fiducia e dell’ardente desiderio di successi che anima l’ambiente rossonero. I tifosi hanno potuto assistere ai primi passi della squadra sotto la guida di Allegri, un allenatore che ha già scritto pagine importanti della storia del club e che ora è chiamato a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sua conferenza stampa mattutina ha tracciato le linee guida della nuova stagione,evidenziando obiettivi e strategie. Le parole:

Com’è andata?

“Questo primo giorno era un po’ duro: il primo per risvegliare il corpo ma fa bene per iniziare e per il futuro. Fa bene lavorare così per essere pronti all’inizio della stagione“

Darai tutto in campo come l’anno scorso?

“Io darò lo stesso anche quest’anno“

Cosa ci aspetta?

“Anche noi vogliamo fare una grande stagione: l’anno scorso c’era la sensazione di poter fare qualcosa ma dopo pareggiavamo o perdevamo. Questa stagione vogliamo essere regolari“