Conferenza stampa Fofana: il centrocampista francese ha commentato nel post-partita la vittoria ottenuta contro la Roma in Coppa Italia

Intervenuto in conferenza stampa, Fofana ha parlato così dopo Milan-Roma di Coppa Italia:

PAROLE – «In generale sì perché abbiamo controllato la partita, ma non nella realtà perché la finale contro l’Inter è stata la più bella. Come qualità di calcio possiamo dire che è stata una delle più belle vittorie, una delle non la migliore credo. Sì perché quando è arrivato, siamo andati subito a Riyad e non abbiamo avuto tempo per lavorare.