Florenzi e il gol ritrovato in Milan Genoa, non segnava da ben 728 giorni: il DATO clamoroso sul terzino rossonero

Un gol importante per Alessandro Florenzi che aveva momentaneamente portato in parità Milan Genoa. Ecco la statistica riportata da Opta.

PAROLE – «Alessandro Florenzi ha ritrovato la rete in Serie A dopo 728 giorni: il gol precedente lo aveva segnato l’8 maggio 2022 contro il Verona. Non segnava invece in un match casalingo di A dal 12 maggio 2019 contro la Juventus (con la maglia della Roma). Feroce».