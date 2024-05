Riccardo Montolivo ha parlato a DAZN nel post-partita di Torino Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match

PAROLE – «Fonseca non scalda la piazza? Ma cosa vuole dire, non ha senso. Pioli scaldava la piazza quando l’hanno preso? Non è cha la voce del popolo sui social è determinante».