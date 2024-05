Parolo analizza i PRO e CONTRO di Fonseca al Milan: «È un nome che non scalda la piazza, non so se potrebbe vincere un trofeo»

Marco Parolo ha parlato a DAZN nel post-partita di Torino Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match

PAROLE – «Il pro è la continuità tecnica con Pioli per il modulo, il sapere di lavorare con giocatori giovani. Ha inoltre allenato in tante squadre europee e conosce la Serie A e quindi conosce cosa gli si chiede. I contro? Non scalda la piazza e non è una scossa drastica perché mi sembra uno che ti porta a dei bei risultati ma non so se alla vittoria di un trofeo. Io sono contro».