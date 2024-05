Pagelle Torino Milan: Pulisic solo contro tutti, harakiri in difesa VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie A 2023/24: pagelle Torino Milan

Sportiello 5.5 – Poche colpe sui 3 gol subiti ma trasmette meno sicurezza del solito. La dimostrazione è sul colpo di testa di Zapata nella ripresa, in cui rischia di combinarla grossa.

Kalulu 4.5 – Gioca molto alto a destra e questo va ad intaccare sanguinosamente la sua fase difensiva. Troppo spazio a Rodriguez che disegna sulla testa di Zapata il gol dell’1-0, poi si perde Ilic che ringrazia e colpisce per il 2-0.

Thiaw 5 – Continuità di prestazioni, quella che gli è mancata per tutta la stagione. Se con Cagliari e Juve avevamo rivisto sprazzi del vecchio Thiaw, oggi è ricaduto in distrazione. Da matita rossa l’errore sul gol di Zapata: se lo è perso completamente.

Tomori 5 – Anche lui, come Thiaw, fatica (e parecchio) nel contenere Zapata quando si sposta dal suo lato. Vedasi terzo gol subito: va a vuoto sia con il colombiano e sia con Pellegri a contrasto, spalancando la strada per il gran tiro di Rodriguez.

Terracciano 5.5 – Esordio da titolare in Serie A con il Milan. Commette meno sbavature rispetto ai compagni in difesa, ma non sempre è perfetto nei duelli con Bellanova. Spesso, infatti, l’esterno del Torino gode di ampie libertà con cui crossare in area (vedasi gol del 2-0 di Ilic). Dal 64′ Florenzi 6 – Il Torino attacca meno e lui non corre pericoli.

Reijnders 6 – L’unico in grado di portare su il baricentro della squadra nel primo tempo. Apre il campo con la sue avanzate, mettendo in difficoltà la difesa granata. Più equilibrio nella ripresa, sale meno.

Bennacer 6 – Perde il duello corpo a corpo con Pellegri che spalanca la strada per il gol del raddoppio di Ilic. Manca un po’ di filtro davanti alla difesa, e il Torino trova spazi. Mezzo punto in più per la freddezza sul rigore dell’3-1. Dal 76′ Pobega SV.

Musah 5.5 – Fumoso in alcune situazioni. Supporta la manovra, si muove tanto in avanti, ma spesso è confusionario e butta all’aria potenziali occasioni da gol. Dal 76′ Giroud SV.

Pulisic 6.5 – Un Milan sterile si aggrappa a lui nella speranza che combini qualcosa. Va vicino alla rete in due occasioni ma manca precisione nel primo tempo. Nella ripresa colpisce una traversa ed è lui a guadagnarsi di mestiere il calcio di rigore.

Jovic 5 – Viene francobollato da Buongiorno che non gli concede neanche le briciole. Partita molto complicata, non dà mai la sensazioni di essere pericoloso. Ps: non ne ha neanche la possibilità.

Okafor 5.5 – Un violento tiro-cross respinto da Milinkovic-Savic è l’occasione più pericolosa del Milan nei primi 45′. Ed è anche l’unica di una partita parecchio altalenante. Dal 61′ Leao 6 – Milan più pericoloso da quel lato dopo il suo ingresso. Va vicino al gol nel finale.

All. Pioli 5 – Il problema dei gol subiti se lo trascina da tutta la stagione, e anche oggi si sono visti i limiti difensivi dei rossoneri.