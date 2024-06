Guirassy Milan pista calda dopo l’ultimo INCONTRO in sede: cosa filtra sul futuro dell’attaccante

Guirassy Milan pista calda dopo l’ultimo INCONTRO in sede con gli agenti: cosa filtra sul futuro dell’attaccante

Non tramonta la possibile pista Guirassy per l’attacco del Milan. Anzi: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ultimo incontro in sede con gli agenti del giocatore non ha fatto altro che dimostrare che l’interesse è concreto.

Il centravanti è legato allo Stoccarda da una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro e per questo potrebbe essere un affare. Il Milan in questi giorni sta valutando attentamente pro e contro del possibile affare prima di prendere una decisione definitiva.